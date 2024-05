Carille inicia caça para substituir Guilherme, santista com mais participação em gols em 2024

A vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Campinas, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já ficou para trás. Agora, o foco do Santos é no duelo com o Brusque, marcado para domingo, na Vila Belmiro.

Para este jogo, contudo, o técnico Fábio Carille não deve contar com Guilherme. O atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo do embate no Moisés Lucarelli.

O camisa 11 é um dos principais jogadores do Alvinegro Praiano na temporada. Não à toa, ele é o atleta com mais participações em gols do clube na temporada, com cinco bolas na rede e cinco assistências em 20 partidas.