Ayrton Senna será homenageado pela Ferrari no GP da Emilia-Romagna

A Ferrari homenageará o ex-piloto Ayrton Senna neste final de semana, no GP da Emilia-Romagna. A escuderia italiana terá um adesivo no carro representando os trinta anos da morte do ídolo brasileiro, no último dia 1º de maio.

O acidente que levou Ayrton Senna ao falecimento aconteceu no ano de 1994, quando a etapa ainda se chamava GP de San Marino. A partir de 2020, o GP passou a ser chamado de Emilia-Romagna.

No dia que completou os 30 anos da morte do ídolo, o Autódromo de Imola, local que será realizado o GP da Emilia-Romagna, recebeu centenas de fãs para homenagear Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, piloto austríaco que faleceu durante um treino classificatório um dia antes do brasileiro.