Abel cita reformulação no Palmeiras e faz pedido à direção: "Espero que me acompanhe"

O atacante Endrick se apresenta ao Real Madrid após completar 18 anos, em julho. Em sua reta final de Palmeiras, o atacante virou preocupação para o time, já que precisou ser substituído no segundo tempo com dores na perna direita.

O Palmeiras perderá os jogadores convocados para a disputa da Copa América, que tem duração entre 20 de junho e 14 de julho. Os atletas, porém, se apresentam antes desta data para concentração. Além disso, algumas seleções disputam amistosos. O Brasil tem jogos amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho.

Mas nem só desfalques terá o Palmeiras neste período. O meia-atacante Felipe Anderson, que assinou pré-contrato com o Verdão no último mês se junta à delegação palmeirense depois do dia 1° de julho, quando termina seu contrato com a Lazio.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.