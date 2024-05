Xavi comenta situação de Vitor Roque: "A intenção não era que chegasse em dezembro"

Nesta quarta-feira, Xavi, treinador do Barcelona, falou sobre a situação de Vitor Roque, que chegou ao clube no fim de dezembro de 2023, teve poucas chances até aqui e não tem presença confirmada na equipe para a próxima temporada europeia. O comandante alegou que a ideia dos catalães não era de que o brasileiro chegasse ao time já no fim do ano passado.

"A intenção não era que Vitor Roque chegasse em dezembro, era que ele ficasse lá [no Athletico-PR]. A opção foi aberta com as lesão de Gavi. Para a sua formação, acreditávamos que era o melhor", disse.

"Há um debate que, para mim, não faz sentido. Ele é um jogador em formação. Há jogadores que estão à frente dele e por isso ele joga menos, pelo menos é assim que entendo a situação", completou.