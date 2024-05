Vinícius Júnior é indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol

Através de seu site oficial, a LaLiga anunciou nesta quarta-feira os indicados aos prêmios individuais da temporada: melhor jogador, melhor treinador e melhor jogador sub-23. Após fazer uma excelente competição pelo Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior foi um dos indicados ao prêmio de melhor jogador do torneio.

JAVIER SORIANO / AFP

Nesta temporada do Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior foi peça fundamental no Real Madrid para a conquista do título. O atacante de 23 anos disputou 25 jogos, marcou 15 gols e deu seis assistências.