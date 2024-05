Torcedores vão ao CT do Fluminense cobrar elenco por má fase

A torcida do Fluminense parece não estar nada satisfeita com o desempenho da equipe. Pela manhã desta quarta-feira, circulou um vídeo nas redes sociais em que um grupo de torcedores chegava ao CT Carlos José Castilho, na Barra da Tijuca, para conversar com o elenco do Tricolor das Laranjeiras.

Segundo o perfil mk40ncl no X, a direção do Fluminense pediu para que não haja gravações dentro do Centro de Treinamento.

A derrota do Fluminense para o São Paulo, na última segunda-feira, fez com que a equipe feche a sexta rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento. O clube aparece na 17ª posição, com apenas cinco pontos conquistados.