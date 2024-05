São Paulo arrecada 320 toneladas de mantimentos para vítimas do RS, mas faltam caminhões

"É uma emoção muito grande, a gente fica emocionado. Estávamos precisando de voluntários ontem, pedimos, as pessoas estão aqui. É um gol de placa do futebol. O São Paulo fez o ponto, mas todos ajudaram, corintianos, palmeirenses, santistas, flamenguistas, todos. Isso que é importante. Hoje é mais um dia que a gente se realiza através do futebol", disse o presidente do São Paulo, Julio Casares, com os olhos marejados.

As quatro carretas dos Correios disponibilizadas para levar as doações arrecadadas pelo São Paulo ao Rio Grande do Sul serão escoltadas com batedores até a estrada, mas o clube precisará de mais caminhões, já que a campanha atingiu níveis inimagináveis. A Sideral Linhas Aéreas, empresa com a qual o clube tem uma parceria para o time profissional masculino de futebol viajar de avião fretado, também ofereceu uma carreta, porém, o Tricolor aguarda a ajuda de mais membros da iniciativa privada.

"É inacreditável. As outras campanhas foram grandes, a de Santa Catarina deu 105 toneladas. Agora, 320 toneladas superou e não para de chegar doação. Pessoal lá dentro está triando, a coisa continua. Quero até aproveitar para fazer um apelo. De voluntário já está legal, agora precisamos de caminhões. Os Correios estão ajudando muito, mas precisamos de mais caminhões. Aos empresários que estão ligados, por favor, nos ajude com transporte, porque a logística é importante", completou Julio Casares.

Mais de 300 voluntários, entre membros de torcidas organizadas do São Paulo, sócios do clube e vizinhos do estádio, contribuíram para o carregamento dos mantimentos rumo ao Rio Grande do Sul. Logo nas primeiras horas da manhã, o entorno do Morumbis já estava bastante movimentado.

"Conclamamos a população para esse momento de amor, de carinho. Na hora da separação todos deram sua colaboração para ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não tem nem como dizer. Um dia frio como hoje, mas um calor humano está sendo tão grande que ninguém está sentindo. Há centenas de pessoas aqui, mais de 300 voluntários ajudando a gente a encher os caminhões", comentou Mara Casares, diretora de cultura e ventos do clube social do São Paulo.

O clube também está em contato com os responsáveis por receber as doações para se certificar de que todo o esforço chegará aos gaúchos mais necessitados.