Milito tira lições em derrota do Atlético-MG e justifica Scarpa no banco de reservas

A invencibilidade de Gabriel Milito no comando do Atlético-MG caiu nesta terça-feira, quando a equipe foi derrotada pelo Peñarol, do Uruguai, por 2 a 0, pela Copa Libertadores. Em coletiva após o jogo fora de casa, o treinador lamentou o resultado e pontuou que servirá de lição para as próximas partidas.

"Eu penso que as vitórias e as derrotas sempre nos ensinam coisas. Vamos aprender, com essa partida, como atacar melhor contra equipes que se fecham mais e vamos enfrentar adversários assim. Não tivemos a claridade e a efetividade de outros dias para marcar gols. Mas vamos aprender muito com isso", disse.

"Sabíamos que seria um jogo duro. Eles se defenderam muito bem. Fecharam todos os nossos caminhos de ataque claro. Ficaram mais no campo deles para explorar o contra-ataque. Ao final, é um jogo. Há dias que estamos menos precisos. O futebol tem a ver com a precisão. Mas sei que poderíamos fazer partidas melhores, mas temos que levar em conta o comportamento do rival, que fechou espaços. É uma boa aprendizagem para o que vem", acrescentou.