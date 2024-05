Juventus ganha da Atalanta com gol de Vlahovic e conquista a Copa da Itália

FT |??| VINCIAMO NOIIIIIII!!!!!!! ??

LA COPPA ITALIA È NOSTRA #AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa

JuventusFC May 15, 2024

O gol do título foi marcado logo no começo do jogo. Cambiasso fez lançamento para Vlahovic, que protegeu dos zagueiros, saiu na cara do gol e bateu no cantinho, aos 3 minutos, para colocar a Juventus em vantagem.

No segundo tempo, Vlahovic até chegou a balançar as redes de novo, mas o gol foi anulado por posição de impedimento do atacante sérvio. A Atalanta ainda tentou pressionar nos minutos finais, sem sucesso.