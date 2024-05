Fortaleza arranca empate do Boca na Bombonera e mantém liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em compromisso válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Fortaleza visitou o Boca Juniors e empatou por 1 a 1. O gol da equipe visitante foi marcado por Kervin Andrade, enquanto Cavani balançou as redes para os mandantes na Bombonera.

A uma rodada do fim da fase de grupos do torneio continental, o time de Vojvoda, com o empate, segue na primeira posição do Grupo D, com dez pontos. Já o Boca Juniors continua na segunda colocação da chave, com oito pontos.

Por conta do adiamento de uma partida do Campeonato Brasileiro (diante do Athletico-PR), o Fortaleza volta a campo apenas na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, pela Copa do Brasil.