Estêvão celebra vitória do Palmeiras na Libertadores e cita condição de Endrick: "Que não seja nada"

"Acho que foi uma arrancada que ele tentou dar, sentiu. Mas espero que não seja nada de mais para ele nos ajudar no resto do campeonato", seguiu.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.