Clima de despedida: Cássio é ovacionado e recebe carinho de companheiros em vitória do Corinthians

Com o jogo em andamento, o atleta recebeu abraços de companheiros que marcaram os gols do Corinthians na etapa inicial. Tanto Yuri Alberto como Wesley foram até o banco de reservas e comemoraram com o goleiro.

A torcida voltou a cantar para Cássio ao término da partida. Após festejar a goleada por 4 a 0, os torcedores gritaram o nome do jogador quando ele se dirigia ao túnel que dá acesso aos vestiários. Ele retribuiu o carinho e fez gestos aos corintianos.

Mais tarde, o camisa 12 passou pela zona mista do estádio e foi direto ao ônibus que carrega a delegação alvinegra. O jogador foi chamado por jornalistas e, de longe, mandou um recado: "Na hora certa vou falar".

Outros jogadores falaram com a imprensa e rasgaram elogios a Cássio, como Yuri Alberto e Raniele. Ele também foi exaltado pelo técnico António Oliveira em entrevista coletiva.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o arqueiro tomou sua decisão e deve se reunir com a diretoria alvinegra nesta quarta-feira para formalizar a saída do Timão após 12 anos. Apenas uma reviravolta muito grande irá mudar os planos do atleta.

Cássio ficou incomodado com algumas questões internas no Corinthians. Um dos maiores ídolos do clube, o jogador vive relação desgastada com a torcida e até com alguns membros da diretoria.