Yuri Alberto brilha, Corinthians goleia Argentinos Jrs. e decide ida às oitavas da Sul-Americana em casa

Os dois se enfrentam em confronto direto pela ponta da chave no dia 28 de maio (terça-feira), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Mesmo que fique em segundo, o time do Parque São Jorge seguirá vivo no torneio e disputará um playoff.

Antes disso, a equipe corintiana tem um compromisso marcado pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time recebe o Botafogo em Itaquera, a partir das 16h, em busca da reabilitação no torneio nacional.

O jogo

O Corinthians até começou o jogo sob pressão do time visitante, mas logo se soltou e abriu o placar em Itaquera. Em cobrança de falta os oito minutos, Fagner cruzou com perfeição para Yuri Alberto, que cabeceou no canto e balançou as redes da equipe adversária: 1 a 0.

Aos 17 minutos, o Timão chegou com perigo por meio de uma boa trama ofensiva. Após troca de passes entre Fagner e Bidon, Garro foi acionado pelo meio e lançou Hugo, que chegou cruzando rasteiro na área para Yuri Alberto, mas o atacante foi travado na hora do chute.

O Argentinos Juniors tentava controlar as ações, mas defendia mal e dava brechas para o Corinthians. O time da casa quase ampliou aos 25, em um chute de média distância de Wesley, mas o goleiro Rodríguez espalmou. Romero ficou com o rebote e acabou mandando por cima. Garro também arriscou aos 31, mas esbarrou no arqueiro.