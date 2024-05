Sem vencer no Brasileirão, Vitória anuncia a demissão do técnico Léo Condé

OBRIGADO, LÉO CONDÉ! ????

O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Foram 73 partidas no comando do técnico, 36 Vitórias, o acesso para a elite do futebol, o título do Brasileiro... pic.twitter.com/2ARa6LcV5K

? EC Vitória (@ECVitoria) May 14, 2024





Sob o comando do treinador, o Rubro-Negra conquistou o título do Brasileiro da Série B em 2023 e título do Campeonato Baiano de 2024. Porém, o mau desempenho no Brasileirão desta temporada e a derrota contra o Botafogo, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foram fatores cruciais para o desligamento do comandante.

A última vez que o Vitória venceu ocorreu no dia 31 de março, quando bateu o rival Bahia, no Barradão, por 3 a 2, em confronto válido pela partida de ida do Campeonato Baiano.