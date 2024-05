Raphinha será multado por exibir camisa em homenagem ao Rio Grande do Sul na vitória do Barcelona

Raphinha marcou, de pênalti, o segundo gol do Barcelona na vitória sobre a Real Sociedad, por 2 a o, pelo Campeonato Espanhol, na última segunda-feira. Na comemoração, o brasileiro tirou a camisa do clube e revelou uma camiseta com a mensagem "Ore pelo RS", em homenagem ao estado do Rio Grande do Sul. Por conta disso o jogador será multado pela competição.

"O/a futebolista que, na ocasião de marcar um gol ou por qualquer outro motivo dentro do jogo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, sigla, anagrama ou desenho, independente do conteúdo ou da finalidade, será multado como autor de infração grave, com multa de até 3.000 euros e repreensão, sendo esta registrada pelo árbitro/a na súmula na seção de admoestações ou de incidentes", diz o artigo 96 do Código de Disciplina do Campeonato Espanhol.

O árbitro Guillermo Cuadra Fernández mostrou cartão amarelo para Raphinha por tirar a camisa durante a comemoração e anotou o gesto do brasileiro na súmula. Por conta disso, o jogador vai receber uma multa de aproximadamente R$ 3 mil. O Barcelona também é multado no valor de cerca de R$ 2 mil.