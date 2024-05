Ponte Preta x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta quarta-feira, o Santos visita a Ponte Preta em partida válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe tenta se recuperar no torneio após perder para o Amazonas no último sábado, por 1 a 0, em Manaus. O time caiu para a terceira colocação, com nove pontos, três a menos que o Sport, que lidera.