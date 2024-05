Palmeiras x Independiente del Valle: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle nesta quarta-feira em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Com dez pontos, o Verdão lidera o Grupo F, enquanto o Del Valle vem na segunda colocação, com quatro pontos. San Lorenzo e Liverpool-URU, com a mesma pontuação dos equatorianos, completam a chave. Sendo assim, o Palmeiras pode garantir a classificação às oitavas apenas com um empate, além da liderança do grupo.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira tem alguns desfalques. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu seguem se recuperando de cirurgias no joelho direito. Além deles, o volante Aníbal Moreno se recupera de um trauma no olho, sofrido no último compromisso do time na Libertadores, na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU.