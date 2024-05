Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Independiente del Valle; veja provável escalação

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.

Com dez pontos, o Verdão lidera o Grupo F, enquanto o Del Valle vem na segunda colocação, com quatro pontos. San Lorenzo e Liverpool-URU, com a mesma pontuação dos equatorianos, completam a chave. Sendo assim, o Palmeiras pode garantir a classificação às oitavas e a liderança do grupo apenas com um empate.