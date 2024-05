Manchester United anuncia a saída de Raphael Varane

Merci, @RaphaelVarane ????#MUFC

? Manchester United (@ManUtd) May 14, 2024

O atleta de 31 anos assinou com o United em agosto de 2021, vindo do Real Madrid, onde foi multicampeão. Pelo clube espanhol, ele conquistou quatro Champions League, quatro Mundiais de Clube, três Supercopas da Uefa e diversos títulos nacionais. Fora isso, com a seleção francesa, Varane foi campeão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Por seu contrato se encerrar, Raphael Varane poderá ingressar em qualquer clube de forma gratuita. No comunicado, o time de Manchester agradeceu os serviços prestados pelo profissional nestes três anos.

"Todos no United agradecem a Rapha pelo seu serviço e desejam-lhe felicidades para o futuro", foi escrito.