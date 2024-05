Guarani perde para o Coritiba e segue na zona de rebaixamento da Série B

O Guarani volta a campo apenas na próxima segunda-feira, quando encara o América, pela sexta rodada da Série B. O Coritiba joga nesta sexta-feira, contra o Novorizontino, pela mesma competição.

Bugrão em campo!! ??#AvanteMeuBugre pic.twitter.com/8eWYSNzfa4

? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 15, 2024





O único gol do duelo saiu ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Lucas Ronier recebeu lançamento de Rodrigo Gelado, cortou para a canhota e bateu colocado no ângulo, marcando um golaço no Couto Pereira.