Flamengo x Bolívar: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

O Bolívar é a grande surpresa do grupo e o único time invicto após três vitórias e um empate. Se conseguir somar um ponto no Maracanã, a equipe garante a vaga nas oitavas com uma rodada de antecedência. Mas, se vencer, ainda garante o primeiro lugar do grupo. Dependendo do resultado do duelo entre Palestino e Millonarios, os bolivianos podem entrar em campo já classificados.

Com Bruno Henrique e Erick Pulgar lesionados, o técnico Tite deve repetir a escalação que iniciou o jogo na vitória sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. A única dúvida é se o meia Arrascaeta, recuperado das dores na coxa, retorna ao time titular ou se o treinador continua com o jovem Lorran.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BOLÍVAR

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 15 de maio de 2024 (sábado)