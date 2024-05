"É errando que se aprende", diz Hulk após primeira derrota do Atlético-MG na Libertadores

O goleiro Éverson também falou após a partida, descrevendo o sentimento depois do resultado ruim.

"É uma derrota ruim, viemos com o intuito de vencer, mas dois lances parecidos, duas bolas paradas e eles acabaram aproveitando dois rebotes, e foi onde tivemos uma desatenção ali e acabamos perdendo o jogo. A gente não queria, sabíamos que era de suma importância uma vitória aqui, apesar de já estarmos classificados, sabemos que garantiria a melhor campanha do primeiro turno já nesta rodada. Então é uma derrota ruim, amarga, onde temos que melhorar no quesito rebote, para que não sofra esses dois gols que sofremos na noite de hoje."

Por fim, o Atlético-MG retorna à competição no dia 28 (quarta-feira) deste mês, quando recebe o Caracas-VEN. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos.