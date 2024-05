Cruzeiro vai doar toda a renda de jogo pela Sul-Americana para o Rio Grande do Sul

O jogo desta quinta-feira, no Independência, terá uma causa especial: 100% da renda de ingressos será destinada aos atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul. ????

Além de apoiar o time em mais um desafio, a Nação Azul irá contribuir diretamente nesta corrente de... pic.twitter.com/LjuQ8oQlTi

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 14, 2024

Na última parcial de ingressos vendidos divulgada pelo clube mineiro, nesta segunda-feira (13), 10.500 torcedores já haviam adquirido suas entradas para acompanhar a partida. Os ingressos seguem à venda no site do clube.

Na 2ª posição do grupo B, com seis pontos conquistados, o Cruzeiro precisa vencer a Unión La Calera e torcer por um tropeço da Universidad Católia-ECU, líder da chave, diante do Alianza, da Colômbia, para continuar com chances de se classificar para as oitavas de final na 1ª posição e escapar da repescagem com os 3º colocados da Libertadores.