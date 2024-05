Brasil é campeão Ibero-Americano de Atletismo

O Brasil foi o grande campeão no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Cuiabá, Mato Grosso, após três dias de competições (10 a 12/5), no Centro de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

O Atletismo Brasil competiu em casa e somou 544 pontos - venceu também no naipe masculino (294 pontos) e no naipe feminino (250 pontos). O Brasil ainda liderou o quadro de medalhas, com 43 no total (16 de ouro, 15 de prata e 15 de bronze). A Colômbia foi a vice-campeã (277 pontos) e a Espanha ficou em terceiro lugar (171 pontos).

Já na contagem de medalhas, a Espanha foi a segunda colocada com 15 medalhas (quatro de ouro, sete de prata e quatro de bronze) e Porto Rico com sete medalhas (quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze).