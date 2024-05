Athletico-PR x Danubio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Athletico-PR está perto de assegurar a liderança e, portanto, a vaga para as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento após quatro rodadas, a equipe tenta manter a boa campanha.

Para esta partida, o técnico Cuca pode poupar alguns titulares, já que o Athletico-PR enfrenta o Fortaleza, na capital cearense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Danubio está em terceiro lugar, com quatro pontos, e começou a rodada com três a menos que o Sportivo Ameliano-PAR.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X DANUBIO-URU

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)