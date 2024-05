Vôlei Renata anuncia a contratação de Bruninho, dono de três medalhas olímpicas

Bruninho passou as ultimas três temporadas no Modena, da Itália. Ao longo da sua carreira, o atleta de 37 anos também soma passagens por Fluminense, Unisul, Cimed, RJX, SESI-SP, Lube Civitanova e Vôlei Taubaté.

Bruninho soma três medalhas olímpicas. Ele foi o levantador reserva em Pequim 2008, quando o Brasil ficou com a prata. Ele assumiu o posto de titular no ano seguinte, sagrou-se campeão mundial em 2010 e conquistou a prata nos Jogos de Londres em 2012. Já em 2016, no Rio de Janeiro, enfim saiu o ouro.