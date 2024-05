Sport celebra 119 anos de vida e iguala melhor início de campanha na Série B

"Conseguimos montar uma equipe forte para toda a temporada. Claro que o foco está voltado para buscar a vaga na Série A, mas nosso time tem condições de disputar qualquer competição. Temos um elenco com muitas opções para o nosso treinador escolher a melhor formação", afirmou o dirigente.

Apesar do ótimo começo, o dirigente mantém os pés no chão. No torneio do ano passado, o Sport também esteve muito bem durante boa parte do campeonato, mas teve uma queda de desempenho no segundo turno e acabou não conquistando o acesso. Por isso, Yuri Romão pede o time 100% focado.

"A equipe teve um bom desempenho no ano passado. Tivemos sucesso no estadual, fomos até a final da Copa do Nordeste e fizemos um bom papel na Copa do Brasil. Mas o grande objetivo acabou não sendo alcançado por detalhes, alguns erros foram cometidos e nos custaram pontos importantes. A lição que fica é manter o foco porque temos um objetivo a conquistar. É preciso manter a pegada até o final.", concluiu.

O próximo jogo do Sport é nesta quarta-feira, contra o Ituano, fora de casa, às 19h (de Brasília), pelo Série B do Campeonato Brasileiro.