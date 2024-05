No aniversário do clube, Vitória lança camisa em homenagem ao ano histórico de 1999

Nesta segunda-feira, o Vitória comemora seu 125º aniversário. Para celebrar a data, o time está lançando um novo uniforme retrô. O modelo faz parte da linha Reviver da Volt Sport, que tem como objetivo fazer uma releitura de camisas históricas das instituições.

O manto homenageia o consagrado ano de 1999 do clube. Na época, além da celebração do aniversário de 450 anos da cidade de Salvador, capital baiana, o Vitória conquistou a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e avançou até as semifinais do Campeonato Brasileiro. Trata-se de uma edição limitada, com 1899 unidades disponíveis, em referência ao ano de fundação do Vitória.

"É importante manter viva a história do clube. Sabemos o quanto essas camisas fazem sucesso entre os torcedores. Afinal, nem todos viveram aquela época e, muitas vezes, quem acompanhou o momento não conseguiu adquirir o uniforme. Por isso, essas releituras acabam tendo uma grande aderência. Além disso, é um lançamento importante para comemorar os 125 anos do Vitória, uma das instituições mais tradicionais do futebol brasileiro. Esperamos que o manto seja um ótimo presente para todos os rubro-negros", comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.