Lateral do Manchester United exalta preparação de Cristiano Ronaldo: "Fiquei obcecado"

O lateral Diogo Dalot, do Manchester United, relembrou quando atuou ao lado do atacante Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nasr, em entrevista à revista United We Stand e elogiou sua preparação para as partidas. Os atletas jogaram juntos nos Diabos Vermelhos entre 2021 e 2022. Além disso, também são companheiros na seleção portuguesa.

"Conheci o Cristiano e fiquei mais obcecado pela recuperação e pela preparação física e mental para os jogos. Conversamos com frequência e falamos quando surgem novas ferramentas ou assuntos nutricionais. Passei a priorizar padrões de sono e nutrição e trabalho há três anos com uma nutricionista. Foi uma mudança positiva para mim", disse .

Dalot também falou sobre como essa mudança impactou no seu futebol. Na atual temporada, o defensor de 25 anos realizou 47 jogos, marcou dois gols e deu sete assistências.