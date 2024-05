CBF divulga áudio do VAR em falta de Veiga em Fernandinho na derrota do Palmeiras

"Acaba não sendo para cartão vermelho. Ele vem alto, mas vem para a disputa. Ele não atinge o jogador. Não tem contato. Ele salta, mas não tem contato. O contato é mínimo. Recomendo revisão para possível não vermelho. O contato é com a bola no pé direito. Tem um pequeno contato com o pé esquerdo, mas é mínimo. Não chega a ter um ponto de contato forte. Tem uma ação faltosa, mas não para vermelho", disse Wagner Reway.

"Beleza, vou abaixar o cartão. Falta, porém com cartão amarelo. Vou tirar o vermelho. Só amarelo", completou Braulio.

Com a mudança de cartão, o técnico Abel Ferreira poderá contar com Raphael Veiga na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Palmeiras no torneio será no domingo, contra o Criciúma, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.

Antes disso, porém, o Verdão duela com o Independiente del Valle, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola ás 21h30.