Candidato à presidência do Fenerbahce anuncia acordo com Mourinho

Nesta segunda-feira, Aziz Yildirim, candidato à presidência do Fenerbahce, revelou que tem um acordo com José Mourinho. Caso ele vença as eleições, o português irá assumir o cargo de técnico do clube turco.

"Já chegamos a um acordo com José Mourinho. Se formos eleitos, ele virá para a Turquia", disse durante coletiva de imprensa da apresentação de sua candidatura.

Aziz Yildirim ainda afirmou que o planejamento da equipe irá seguir as recomendações do experiente treinador.