Bento é o goleiro que mais defendeu pênaltis nas últimas duas edições do Brasileirão

O Atlhetico-PR é o líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, mesma quantidade do Bahia, mas que leva desvantagem no saldo de gols.

O clube paranaense volta a campo pelo Brasileirão no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza. Antes disso, o Athletico-PR tem compromisso pela Copa Sul-Americana e recebe o Danubio, do Uruguai, nesta quarta-feira, às 19 horas.

Uma vitória sobre o time uruguaio confirma a 1ª posição do grupo E, para o Furacão.