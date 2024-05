Segovinha confirma retorno ao Botafogo, após empréstimo ao time de Textor, na Bélgica

Emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da Bélgica, o atacante Segovinha confirmou, nesta segunda-feira, seu retorno ao clube carioca com o fim da disputa do Campeonato Belga.

"Vou voltar ao Botafogo agora. Terminou o campeonato e tenho que voltar ao Brasil para ver o que me dizem lá. Tenho contrato até 2026. Foi uma experiência muito linda poder jogar na Europa. Agora volto ao Botafogo, mas desejo poder voltar a Europa e mostrar mais meu futebol", disse à TV paraguaia La Unión.

Depois de perder espaço no elenco do Botafogo, Matías Segovia foi emprestado no inicio do ano ao Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, até junho, para disputar a elite do campeonato belga.