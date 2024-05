Veiga desperdiça pênalti, e Palmeiras perde do Athletico-PR com um a mais pelo Brasileirão

O Palmeiras foi derrotado pelo Athletico-PR na tarde deste domingo, por 2 a 0, em duelo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na Arena Barueri. Pablo e Gustavo Gómez (contra) marcaram os gols da partida.

O Furacão abriu o placar no fim do primeiro tempo e depois viu Gómez fazer contra antes dos 15 do segundo. O time paranaense ainda teve Esquivel expulso aos 22 da segunda etapa. Com este resultado, o Alviverde segue com oito pontos e fica na oitava posição, enquanto o Athletico-PR, com 13 retoma a liderança do Brasileirão.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. O Palmeiras tem compromisso no domingo contra o Criciúma, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Já o Athletico duela com o Fortaleza, no sábado, às 18h30, na Arena Castelão.