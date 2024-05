São Paulo lança promoção e destinará parte da arrecadação às vítimas do RS

O São Paulo lançou uma promoção aos seus torcedores e destinará parte da arrecadação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A PromoTricolor vai premiar um torcedor ou uma torcedora para uma viagem aos EUA junto com mais dez acompanhantes que irão assistir a um show do Roberto Carlos e a um jogo do Inter Miami, em Miami, além de visitar um dos parques de Orlando.

Toda a renda da primeira semana da promoção será destinada às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Antes, Tricolor já havia anunciado, via Fundo Social de São Paulo, que o montante arrecadado no leilão do antigo letreiro do Morumbis, no valor de R$ 747 mil, seria doado às famílias afetadas pelo desastre natural.

O São Paulo também abriu os portões do Morumbis para receber doações para as famílias gaúchas afetadas pelas enchentes. Toneladas de mantimentos já foram recolhidas pelo clube nos últimos dias.