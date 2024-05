Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro desde a estreia de Tite no Flamengo

Após marcar o primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians no último sábado (11), o centroavante Pedro, do Flamengo, manteve sua boa fase. Ele é o jogador do futebol brasileiro com mais gols marcados desde a estreia de Tite no comando técnico do Rubro-negro.

Em 34 jogos disputados, Pedro marcou 23 vezes e deu uma assistência, totalizando 112 minutos para participar de gols no ano.