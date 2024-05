Matías Rojas, ex-Corinthians, tem começo espetacular no time de Lionel Messi na MLS

O meia paraguaio Matías Rojas, ex-Corinthians, tem três jogos pelo Inter Miami, clube de Lionel Messi na MLS. O começo do jogador de 28 anos é extremamente animador na equipe americana. Nas três partidas que disputou, Rojas marcou três gols e contribuiu com uma assistência.

Na noite deste sábado, o Inter Miami venceu o Montréal por 3 a 2, pela MLS. Em um determinado momento do jogo, o time de Rojas e Messi perdia por 2 a 0, até que o paraguaio iniciou a virada da equipe com um golaço de falta. Nesta mesma partida, Rojas ainda contribuiu com uma assistência.

Se o começo no Inter Miami é ótimo, a passagem de Rojas no Corinthians não foi das melhores. Pelo Timão, o paraguaio disputou 30 partidas e não marcou nenhum gol. Após dívidas com o clube por falta de pagamentos de direitos de imagem, o jogador de 28 anos pediu rescisão com a equipe paulista.