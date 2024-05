Leverkusen goleia o Bochum e se aproxima do título invicto do Alemão

O já campeão alemão Bayer Leverkusen venceu o Bochum neste domingo pela 33ª rodada da Bundesliga pelo placar de 5 a 0. A partida ocorreu no Vonovia Ruhrstadion, casa do Bochum, e marcou o fim da rodada.

O Leverkusen veio a campo querendo continuar sua sequência invicta histórica, além de encaminhar o título alemão sem perder sequer um jogo. A equipe comandada por Xabi Alonso soma 87 pontos após 33 partidas disputadas na liga, com 27 vitórias e seis empates.

O próximo e último jogo do Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão é em casa, contra o Augusburg, no próximo sábado (18). O Bochum vai tentar pontuar e garantir sua permanência contra o Werder Bremem fora de casa, também no próximo domingo.