Inter homenageia torcedor que perdeu bandeira do clube na tragédia no RS

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 12, 2024

Neste domingo, o atacante Borré também deu a sua contribuição às vítimas no Rio Grande do Sul. O atleta do Inter participou de uma ação do Dia das Mães.

"Dia das Mães de muita solidariedade e carinho! Borré foi ao Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) para realizar doações. Além disso, o atacante entregou flores para as mães que estão no abrigo e distribuiu kits com doces para as crianças", destacou o Internacional.