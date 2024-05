Igor Vinícius celebra volta ao Morumbis após boa sequência fora de casa, mas alerta: "Pés no chão"

"A adaptação [ao trabalho de Luis Zubeldía] está sendo muito boa, melhor impossível na minha opinião. Agora a gente espera poder dar sequência com vitórias para poder seguir com o trabalho", prosseguiu.

Agora o elenco espera dar ao treinador a primeira vitória no Morumbis, já que o único compromisso que o São Paulo teve em casa sob o comando de Luis Zubeldía foi o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 0 a 0.

"Partida sempre muito difícil contra o Fluminense. Como disse, a gente conta com o apoio do nosso torcedor. Como o Mister [Luis Zubeldía] sempre fala, temos que manter os pés no chão. A gente vem de uma sequência boa, mas a gente tem uma partida muito difícil. Com o apoio do nosso torcedor a gente espera fazer um grande jogo e conseguir mais uma vitória", concluiu.