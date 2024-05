Cruzeiro abre o cofre para viabilizar acordo com Cássio, do Corinthians

O Cruzeiro está disposto a investir alto pela aquisição do goleiro Cássio, do Corinthians. Por isso, segundo informações do colunista Samuel Venâncio, de O Tempo, o time mineiro ofereceu "o teto salarial" para convencer o arqueiro a trocar de equipe.

Cássio tem 36 anos e está na reserva do Corinthians, que promoveu a entrada de Carlos Miguel nas últimas apresentações. Inicialmente, o time paulista tinha a intenção de renovar o contrato com um de seus grandes ídolos históricos.

O Cruzeiro chega com uma proposta de três anos de contrato para Cássio. A ideia do time mineiro é contar com um nome de peso na posição após a saída de Rafael Cabral para o Grêmio.