Corinthians vira no final, vence São Paulo em Itaquera e mantém invencibilidade no Brasileiro feminino

O Corinthians segue invicto no Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo, o Timão venceu o São Paulo por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela décima rodada. Jheniffer abriu o placar do Majestoso para o Timão. Mariana Santos e Bia Menezes viraram para o Tricolor Paulista. No final, Vic Albuquerque e Jaqueline deram a vitória ao Alvinegro.

O Timão permanece na liderança da competição com 28 pontos e segue invicto com nove vitórias e um empate em dez jogos. Com a derrota, o São Paulo continua na quarta colocação da competição com 17 unidades.

O Corinthians volta a campo apenas no próximo sábado, quando enfrenta o Real Brasília, pelo Brasileiro. O São Paulo encara o Flamengo, no dia 20, pela mesma competição.