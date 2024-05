Com gol de Thaciano, Bahia vence o Bragantino e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Bahia recebeu o Bragantino e venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Thaciano.

Com a vitória, o Bahia assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 13 pontos em seis jogos. O Bragantino ficou na sétima posição, com nove pontos em seis partidas.

O próximo jogo do Bahia é fora de casa contra o Atlético-MG no dia 19/05, domingo, às 16h (de Brasília), pela Brasileirão Série A. Já o Bragantino visita o Sportivo Luqueño na próxima quinta (16), às 21h, pela Copa Sul-Americana.