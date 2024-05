Com gol de Matheus Pereira, Cruzeiro vence Atlético-GO fora de casa e sobe no Brasileirão

O jogo

A primeira grande oportunidade do jogo foi do Atlético-GO. Aos 19 minutos, Shaylon recebeu pela esquerda e cruzou para Derek, livre, completar de dentro da área, mas, surpreendentemente, mandou por cima do travessão, desperdiçando uma grande chance de abrir o placar para os donos da casa.

O Cruzeiro respondeu pouco depois com Zé Ivaldo, que cabeceou como manda o manual do bom artilheiro, em direção ao chão, mas Alix apareceu no meio do caminho para afastar o perigo e evitar o que seria o primeiro gol da Raposa.

Se não deu com Zé Ivaldo, melhor com Arthur Gomes, que recebeu belo lançamento do campo de defesa, tirou do goleiro e empurrou para o fundo das redes, mas o árbitro marcou impedimento do atacante cruzeirense.

Antes do intervalo o Atlético-GO voltou a ameaçar com Luiz Fernando. O atacante recebeu em jogada de contra-ataque, driblou dois marcadores dentro da área, mas isolou ao finalizar, perdendo a chance de marcar um verdadeiro golaço.

Cruzeiro garante a vitória no 2ºT