Benfica goleia o Arouca em penúltima rodada do Campeonato Português

Os mandantes abriram o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. João Mario foi lançado pela esquerda e cruzou para área, mas a bola bateu no braço do zagueiro brasileiro Robson Bambu. O árbitro, sem pensar duas vezes, assinalou a penalidade. Na cobrança, Di María converteu com tranquilidade.

Aos 31 minutos, o Benfica marcou mais uma vez de pênalti. Orkun Kokçu foi lançado, invadiu área e, na tentativa de driblar o goleiro, acabou sendo derrubado. Ele mesmo foi para a batida e não desperdiçou.

Não demorou muito para sair o terceiro. Aos 41 minutos, Rafa Silva tabelou com o Fredrik Aursnes pela direita e soltou uma pancada para o fundo das redes. O Benfica voltou para o segundo tempo com tudo e marcou o quarto com menos de um minuto. Rafa Silva recebeu passe pelo meio, fez grande jogada individual e deu uma cavadinha na saída do goleiro adversário.