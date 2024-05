Atletas brasileiras vibram dobradinha no disco e no salto triplo no Ibero Americano de Atletismo

Neste sábado, as mulheres da Seleção Brasileira foram destaque no segundo dia de competições no Campeonato Ibero Americano de Atletismo, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Izabela Rodrigues da Silva e Andressa Morais fizeram dobradinha para o Brasil no lançamento do disco. Gabriele Sousa dos Santos e Regiclécia Candido da Silva ficaram com o ouro e a prata no salto triplo, respectivamente.

Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros) ficou com a medalha de ouro no salto triplo com 13,68 m.

"É uma das minhas maiores conquistas, buscando minhas metas pouco a pouco, de olho em Paris. O resultado não foi o que eu estava esperando, mas entreguei tudo para defender minha bandeira. Estamos trabalhando para conquistar muito mais, mas isso para mim é um presente", afirmou.