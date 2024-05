Tite exalta "vitória consistente" do Flamengo e fala sobre evolução de Lorran

O Flamengo espantou um pouco a sua má fase ao derrotar o Corinthians no Maracanã, pelo Brasileirão 2024. Além do resultado positivo neste sábado, a atuação do time rubro-negro trouxe um alívio a torcedores e ao técnico Tite.

"Se olharmos as oportunidades e o volume, as participações do goleiro adversário, a precisão das finalizações que cobramos muito, é uma vitória consistente", destacou o treinador, em entrevista coletiva.