Times sub-15 e sub-17 do Santos goleiam Mauaense pelo Campeonato Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Santos golearam o Mauaense na manhã deste sábado em duelo pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

O sub-15, comandado pelo treinador Fabrício Monte goleou o Mauaense por 6 a 0. Nadson (duas vezes), João Borges, Guilherme Sant'ana, Alexsander e David Nogueira marcaram os gols santistas. Com isso, a equipe manteve os 100% de aproveitamento no Estadual.