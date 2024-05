Santos é derrotado pelo Amazonas fora de casa e perde os 100% de aproveitamento na Série B

O Santos conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Peixe perdeu por 1 a 0 do Amazonas, em duelo que aconteceu na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da competição. Ênio anotou o único gol do jogo no primeiro tempo.

Esse resultado tira os 100% de aproveitamento do time de Fábio Carille na competição. Dessa forma, o Peixe fica com nove pontos e cai para o terceiro lugar, a três pontos do Sport, que virou o líder. Do outro lado, o Amazonas conquistou sua primeira vitória na Série B. Assim, chega a quatro pontos e fica na 14ª posição.

Ambas as equipe retornam a campo nesta quarta-feira para duelos da sexta rodada da Série B. O Santos tem compromisso com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília). Já o Amazonas enfrenta o Ceará, no mesmo horário, na Arena Castelão.