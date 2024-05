Palmeiras aplica goleada sobre o Guarulhos pelo Paulistão sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras goleou o AD Guarulhos por 7 a 0, na Ibrachina Arena, neste sábado, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os gols do confronto foram marcados por Luis Arthur (2), Daniel (2), Kauã Moraes, Marcio Vitor e Ramon.

A vitória levou o Verdão aos 13 pontos, mantendo a liderança do grupo 11 do Campeonato Estadual. Em cinco partidas disputadas na competição até o momento, foram quatro vitórias e um empate, além de ter feito 14 gols e sofrido apenas dois.

O próximo compromisso do Palmeiras sub-20 no Paulistão está marcado para o próximo sábado, às 15h (de Brasília), diante do Flamengo-SP. Antes, a equipe terá um desafio contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, às 15h.